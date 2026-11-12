H εισβολή οπαδού της Μπεσίκτας στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με τον Ολυμπιακό δεν έμεινε ατιμώρητη.

Πρόστιμο ανακοίνωσε η Euroleague για τη Μπεσίκτας. Οι διοργανωτές επέβαλαν πρόστιμο 7.000 ευρώ στην τουρκική ομάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό, αφού είχε εισβάλλει οπαδός της στον αγωνιστικό χώρο. Πρόστιμο και στην Παρτίζαν, επειδή οι οπαδοί της άναψαν πυρσούς.

Αναλυτικά

EuroLeague, 8η Αγωνιστική

Η Μπεσίκτας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ, λόγω εισβολής φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο, η οποία προκάλεσε την αντικανονική διακοπή του αγώνα Μπεσίκτας - Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 29.2.h) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

EuroLeague, 10η Αγωνιστική

Η Παρτιζάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφού οι φίλαθλοι της άναψαν πυρσούς κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.d) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

EuroCup, 6η Αγωνιστική

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ, λόγω ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Τσεντεβίτα Ολίμπια - Ντερτόνα , σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.