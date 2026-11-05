Νίκη για τη Βαλένθια μέσα στο Μιλάνο με καθοριστικό Σορτς στο φινάλε, με τον αγωνιστικό κατήφορο της ομάδας του Ποέτα να συνεχίζεται.

Η Βαλένθια κέρδισε πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 73-84 μέσα στο Μιλάνο και έφτασε στο 7-3, την ίδια ώρα που η Αρμάνι βλέπει μόνο κατηφόρα και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με 9 ήττες σε 10 αγώνες. Με κορυφαίο τον Κάμερον Τέιλορ και καθοριστικό τον Τι Τζει Σορτς (13 πόντους, 5 ασίστ) όταν η μπάλα έκαιγε στο φινάλε η Βαλένθια πέρασε από το Φόρουμ και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την αποτελεσματικότητα της. Για το Μιλάνο που βρέθηκε να ψάχνει λύσεις σε παίκτες από το τρίτο ροτέισον όπως ο Ντιοπ και ο Ρίτσι, τα πράγματα μοιάζουν να πηγαίνουν όλο και χειρότερα.

Ο Άλεκ Πίτερς που πήρε μόλις 3 σουτ στο ματς σημείωσε 5 πόντους συνεχίζοντας να βρίσκεται μακριά απ' τον καλό του εαυτό.

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια: Ο αγώνας

Το Μιλάνο μπήκε χωρίς καμία συγκέντρωση στο ματς και στο δίλεπτο βρέθηκε να χάνει με 7-0. Η Βαλένθια με τον Τέιλορ να πετυχαίνει δύο τρίποντα έφτασε στη συνέχεια στο12-2 και οι πρώτες αποδοκιμασίες ξεκίνησαν στο Φόρουμ. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στα μέσα του 1ου δεκαλέπτου, με την… αιμοραγία στην άμυνα της ιταλικής ομάδας (είχε ήδη φτάσει και τα 7 λάθη) να συνεχίζεται και τη Βαλένθια να φτάνει στο +18 (2-20).

Στη συνέχεια η ομάδα του Ποέτα βρήκε «σφυγμό» με προσπάθειες κυρίως από τον Μπολμάρο των 7 πόντων στο δεκάλεπτο που έμοιαζε να είναι μια ομάδα μόνος του. Με τη Βαλένθια να βρίσκεται μπροστά ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, όμως το Μιλάνο έβγαλε αντίδραση και ισορρόπησε το ματς και παίζοντας καλή άμυνα απέναντι στην άστοχη και μπερδεμένη Βαλένθια. Ο Μπολμάρο (14 πόντοι στο ημίχρονο) συνέχισε να πετάει φωτιές στην επίθεση και με τρίποντο του Ρίτσι 4:20 πριν το ημίχρονο η ομάδα του προηγήθηκε για πρώτη φορά στο σκορ με 29-28 ζωντανεύοντας ξανά την εξέδρα.

Το ημίχρονο εν τέλει έκλεισε με τη Βαλένθια να προηγείται με τρεις πόντους (37-40) της Αρμάνι, με τον Πίτερς να αγωνίζεται μόλις 6 λεπτά στο τραγικό ξεκίνημα των Μιλανέζων χωρίς να πάρει καμία προσπάθεια, τον Χολ να είναι.. άφαντος και τον captain Ρίτσι όμως με τρία εύστοχα τρίποντα να θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Με τη Βαλέθια να ξεκινά μουδιασμένα και άστοχα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αρμάνι κατάφερε να πάρει άμεσατα ηνία και να τα διατηρήσει μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, χτίζοντας και μια διαφορά 8 πόντων με δικό της σερί 11-0. Η απουσία του Μίροτιτς έμοιαζε αρκετά αισθητή για το παιχνίδι της Βαλένθια ιδίως στο post, ενώ η ισπανική ομάδα ήταν αρκετά άστοχη απέναντι στην άμυνα αλλαγών του Μιλάνο.

Η ισπανική ομάδα ξεκίνησε τη δική της αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο και με δυο τρίποντα από Τέιλορ και Μπρουκς και ένα κάρφωμα του Σακό έτρεξε ένα σερί 8-0 σε 3 λεπτά και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Με νέο τρίποντο του Μπρουκς μάλιστα μετά από τάιμ-άουτ του Ποέτα, η Βαλένθια πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ. Το ματς συνέχισε να είναι ντέρμπι με τις δυο ομάδες να βγάζουν νευρικότητα στην προσπάθεια τους να πάρουν την πολυπόθητη νίκη. Ο Σορτς ανέβασε το ρυθμό και πέτυχε κρίσιμα καλάθια προς το φινάλε, την ώρα που ο φορτωμένος με 3 φάουλ Μπολμάρο έμεινε αρκετή ώρα εκτός παρκέ. 78 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο πρώην παίκτης της Αρμάνι, Αρμόνι Μπορουκς ευστοχώντας στο 4ο του τρίποντο έδωσε σημαντικό προβάδισμα 5 πόντων για το σύνολο του Τσάβι Αλμπέρτ.

Το άστοχο τρίποντο του Πίτερς στη συνέχεια και ένα αψυχολόγητο φάουλ του Κόουλ στη συνέχεια έβαλαν... ταφόπλακα στα όνειρα του Μιλάνο για μια νίκη- ανάσα και η Βαλένθια πήρε τελικά την 7η νίκη της σε 10 αγωνιστικές με τελικό σκορ 84-73 μέσα στη Λομβαρδία.

MVP O…Κάμερον Τέιλορ ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο Τι Τζέι Σόρτς με clutch καλάθια στο τελευταίο δεκάλεπτο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Λεάντρο Μπολμάρο (16 πόντους) έμοιαζε να παλεύει μόνος του για την Αρμάνι σε πολλά σημεία του αγώνα

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο άφαντος στον αγώνα Ντέβον Χολ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 4 καθοριστικά τρίποντα που πέτυχε ο Αρμόνι Μπρουκς

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84

🔴 ARMANI OLIMPIA MILAN Head Coach: Giuseppe Poeta PLAYER MIN PTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AST STL TO BLOCKS OFF. FOULS PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB F Against C D 0 J. Burnell 13:26 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 — 2 R. Cole * 27:49 9 2/6 33.3% 1/1 100.0% 2/2 100.0% 1 1 2 5 2 3 0 0 3 2 10 — 5 M. Wright * 19:04 6 3/7 42.9% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 0 0 1 2 0 2 2 7 — 6 O. Diop * 19:59 11 4/7 57.1% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 1 3 4 3 2 1 0 0 2 5 18 — 7 S. Tonut 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 10 L. Bolmaro 18:53 16 5/8 62.5% 1/3 33.3% 3/3 100.0% 0 5 5 3 0 1 0 1 3 2 16 — 13 D. Thompson 21:38 2 1/1 100.0% 0/5 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 2 1 -2 — 17 G. Ricci 16:31 10 0/1 0.0% 3/5 60.0% 1/2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 — 22 D. Hall * 23:09 3 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 0 3 0 0 1 3 6 — 23 M. Guduric 20:07 9 3/3 100.0% 0/5 0.0% 3/3 100.0% 0 1 1 2 1 4 0 0 2 2 4 — 24 G. Mathews 02:51 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 — 25 A. Peters * 16:33 5 0/0 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 7 — TEAM — — — — — — — — 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 — TOTAL 200:00 73 19/35 54.3% 7/25 28.0% 14/16 87.5% 8 22 30 18 6 17 2 1 18 21 78 —

🟠 VALENCIA BASKET Head Coach: Xavier Albert PLAYER MIN PTS 2FG 3FG FT REBOUNDS AST STL TO BLOCKS OFF. FOULS PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB F Against C D 0 T. Shorts * 22:59 15 6/11 54.5% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 5 1 3 0 0 4 7 18 — 1 K. Taylor * 26:04 17 3/5 60.0% 3/6 50.0% 2/2 100.0% 1 4 5 4 2 1 0 0 1 3 24 — 2 J. Puerto 14:30 5 1/3 33.3% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 — 5 M. Saint-Supery * 15:48 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 0 3 1 2 1 0 0 1 0 4 — 7 A. Cardenas 12:32 3 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 3 4 4 1 1 0 1 3 3 7 — 8 D. Osetkowski * 25:30 6 0/2 0.0% 2/7 28.6% 0/0 0.0% 1 3 4 1 0 0 1 1 1 0 3 — 10 O. Moore 05:55 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 — 12 A. Brooks 21:08 16 1/1 100.0% 4/9 44.4% 2/2 100.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 3 3 14 — 13 N. Sako * 18:43 14 7/10 70.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 1 1 4 0 0 4 1 11 — 20 G. Corbalan 15:34 2 1/2 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 1 4 — 23 L. Mari 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 41 J. Rivero 21:17 2 1/1 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 7 — TEAM — — — — — — — — 5 1 6 0 0 1 0 0 0 0 5 — TOTAL 200:00 84 22/40 55.0% 12/34 35.3% 4/4 100.0% 17 26 43 19 11 16 1 2 20 18 98 —

* Starting five | MIN: Minutes | PTS: Points | M/A: Made/Attempted | OREB: Offensive rebounds | DREB: Defensive rebounds | AST: Assists | STL: Steals | TO: Turnovers | PIR: Performance Index Rating