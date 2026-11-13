Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να έχει 20 ριμπάουντ (και 17 πόντους), η Ζαλγκίρις πέρασε με 83-86 από το Μιλάνο στο ντεμπούτο του κόουτς Μπάνκι,

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επιβεβαίωσε την αγωνιστική της κατάσταση, φτάνοντας σε μία ακόμη εκτός έδρας νίκη, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα το ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της, παραμένοντας σε δύσκολη θέση.



Οι Λιθουανοί είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (17π., 20 ριμπ.), ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, προσφέροντας λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στον τομέα των ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε σημαντικές επιθετικές βοήθειες (13π.), όπως και ο Τουμπέλις (15π.) ενώ η Ζάλγκιρις βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, αποκτώντας προβάδισμα επτά πόντων (25-18) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, η Ζάλγκιρις ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια, με τον Βαλαντσιούνας να αποτελεί σημείο αναφοράς και να οδηγεί την ομάδα του στην ανατροπή, που της επέτρεψε να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-41.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11 (63-52), αφού κράτησε την Αρμάνι μόλις στους 11 πόντους. Οι Ιταλοί, ωστόσο, δεν πέταξαν λευκή πετσέτα. Αντιθέτως, με ένα επιμέρους 31-23 στην τελευταία περίοδο επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε πραγματικό θρίλερ.

Παρά την αντεπίθεση των Ιταλών, η Ζάλγκιρις έδειξε χαρακτήρα, διαχειρίστηκε την πίεση και κράτησε το προβάδισμα μέχρι την εκπνοή, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα στο Μιλάνο. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στο 7-4, την ώρα που η Αρμάνι έπεσε στο 1-10, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με την Μπασκόνια.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86

Αρμάνι Μιλάνο (47) Παίκτης Λεπτά Πόντοι 2Π 3Π Βολές Ριμπ. (Επ.-Αμ.) Ασίστ Κλεψ. Λάθη Κοψ. Φάουλ PIR Μπερνέλ 03:36 0 0/0 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 1 0 1 -1 Κόουλ 06:57 4 1/2 0/0 2/2 1 (1-0) 0 0 1 0 1 4 Ράιτ* 11:52 4 2/4 0/2 0/0 2 (1-1) 2 2 3 1 3 2 Ντιοπ 11:52 6 1/1 0/0 4/4 2 (1-1) 1 2 0 0 1 13 Μπολμάρο 15:33 0 0/1 0/1 0/0 2 (0-2) 1 0 1 0 0 0 Τόμπσον* 15:53 6 3/5 0/0 0/0 2 (1-1) 2 0 0 2 2 8 Ρίτσι 10:57 0 0/0 0/2 0/0 3 (1-2) 0 0 0 0 2 -1 Χολ* 13:02 7 2/3 1/2 0/0 0 (0-0) 1 0 1 0 0 5 Γκούντουριτς* 15:08 15 0/1 5/8 0/0 3 (0-3) 1 0 2 0 3 11 Μάθιους 08:27 3 0/1 1/3 0/0 1 (0-1) 1 1 1 0 0 3 Πίτερς* 10:27 2 0/2 0/2 2/2 2 (0-2) 0 0 0 0 1 -1 Ακέλε 01:16 0 0/0 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 0 0 Ομάδα - - - - - 2 (2-0) - - - - - 2 ΣΥΝΟΛΟ 125:00 47 9/20 (45.0%) 7/20 (35.0%) 8/8 (100%) 20 (7-13) 9 5 10 3 14 45