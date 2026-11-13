Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Με κυρίαρχο Βαλαντσιούνας πήρε το διπλό

Ρεπορτάζ:  Νίκος Μοσχοβίτης
Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να έχει 20 ριμπάουντ (και 17 πόντους), η Ζαλγκίρις πέρασε με 83-86 από το Μιλάνο στο ντεμπούτο του κόουτς Μπάνκι,

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επιβεβαίωσε την αγωνιστική της κατάσταση, φτάνοντας σε μία ακόμη εκτός έδρας νίκη, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα το ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της, παραμένοντας σε δύσκολη θέση.

Οι Λιθουανοί είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (17π., 20 ριμπ.), ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, προσφέροντας λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στον τομέα των ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε σημαντικές επιθετικές βοήθειες (13π.), όπως και ο Τουμπέλις (15π.) ενώ η Ζάλγκιρις βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, αποκτώντας προβάδισμα επτά πόντων (25-18) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, η Ζάλγκιρις ανέβασε την απόδοσή της στη συνέχεια, με τον Βαλαντσιούνας να αποτελεί σημείο αναφοράς και να οδηγεί την ομάδα του στην ανατροπή, που της επέτρεψε να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-41.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11 (63-52), αφού κράτησε την Αρμάνι μόλις στους 11 πόντους. Οι Ιταλοί, ωστόσο, δεν πέταξαν λευκή πετσέτα. Αντιθέτως, με ένα επιμέρους 31-23 στην τελευταία περίοδο επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε πραγματικό θρίλερ.

Παρά την αντεπίθεση των Ιταλών, η Ζάλγκιρις έδειξε χαρακτήρα, διαχειρίστηκε την πίεση και κράτησε το προβάδισμα μέχρι την εκπνοή, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα στο Μιλάνο. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στο 7-4, την ώρα που η Αρμάνι έπεσε στο 1-10, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με την Μπασκόνια.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 41-45, 52-63, 83-86

Αρμάνι Μιλάνο (47)

ΠαίκτηςΛεπτάΠόντοιΒολέςΡιμπ. (Επ.-Αμ.)ΑσίστΚλεψ.ΛάθηΚοψ.ΦάουλPIR
Μπερνέλ03:3600/00/00/00 (0-0)00101-1
Κόουλ06:5741/20/02/21 (1-0)001014
Ράιτ*11:5242/40/20/02 (1-1)223132
Ντιοπ11:5261/10/04/42 (1-1)1200113
Μπολμάρο15:3300/10/10/02 (0-2)101000
Τόμπσον*15:5363/50/00/02 (1-1)200228
Ρίτσι10:5700/00/20/03 (1-2)00002-1
Χολ*13:0272/31/20/00 (0-0)101005
Γκούντουριτς*15:08150/15/80/03 (0-3)1020311
Μάθιους08:2730/11/30/01 (0-1)111003
Πίτερς*10:2720/20/22/22 (0-2)00001-1
Ακέλε01:1600/00/00/00 (0-0)000000
Ομάδα-----2 (2-0)-----2
ΣΥΝΟΛΟ125:00479/20 (45.0%)7/20 (35.0%)8/8 (100%)20 (7-13)951031445

Ζάλγκιρις Κάουνας (58)

ΠαίκτηςΛεπτάΠόντοιΒολέςΡιμπ. (Επ.-Αμ.)ΑσίστΚλεψ.ΛάθηΚοψ.ΦάουλPIR
Μπράουν06:5700/10/00/01 (1-0)110011
Ακομπούντου-Εχιόγκου00:0000/00/00/00 (0-0)000000
Έντουαρντς*17:06113/51/32/20 (0-0)301017
Λι08:3562/40/02/20 (0-0)102023
Τουμπέλις*14:42103/70/24/44 (2-2)2010011
Λο00:0000/00/00/00 (0-0)000000
Σλέβα07:5451/11/10/02 (1-1)111017
Βαλαντσιούνας*18:49134/70/05/814 (2-12)1221126
Έβανς*15:0600/20/00/02 (1-1)310015
Γκριγκόνις15:35111/33/40/00 (0-0)101028
Μπουτκεβίτσιους*10:2221/10/00/02 (1-1)100023
Ουλανόβας09:5400/10/00/00 (0-0)100101
Ομάδα-----3 (3-0)-----3
ΣΥΝΟΛΟ125:005815/32 (46.9%)5/10 (50.0%)13/16 (81.3%)28 (11-17)155821175
     

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