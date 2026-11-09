Ο Μόουζες Ράιτ δεν ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα της Αρμάνι με την Τρέντο για το πρωτάθλημα Ιταλίας λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος, αλλά η διοίκηση θα σκληρύνει τη στάση της προς όλους τους παίκτες.

Η απόφαση του υπηρεσιακού προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο Μάρκο Ραμοντίνο να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα με την Τρέντο για το πρωτάθλημα Ιταλίας, ο Μόουζες Ράιτ, που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα (άργησε να εμφανιστεί στη συνάντηση πριν από το ματς) και αγωνίστηκε μόλις 14 λεπτά έχοντας 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, είναι μια ένδειξη πως έπρεπε να μπει ένα όριο!

Όπως λένε και στο εσωτερικό της Αρμάνι το περιστατικό του Μόουζες Ράιτ με την καθυστερημένη άφιξη του στο γήπεδο σηματοδοτεί ένα βαθύτερο πρόβλημα εντός της ομάδας, το οποίο έχει ήδη επισημανθεί από τον πρώην προπονητή Πέπε Ποέτα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «έλλειψη πειθαρχίας».

Ο αθλητικός διευθυντής της Αρμάνι Ντανιέλε Μπαέζι πριν λάβει την «μπαγκέτα» και πάρει αποφάσεις για την ομάδα ο νέος προπονητής Λούκα Μπάνκι πήρε θέση για το περιστατικό με τον Μόουζες Ράιτ.

«Όπως είπε μια μέρα ο Ντέβον Χολ σε μια από τις συναντήσεις, ερχόμαστε στο γυμναστήριο κάθε μέρα για να δημιουργήσουμε συνήθειες. Αν αυτή είναι η συνήθεια που έχουμε δημιουργήσει, σαφώς έχουμε κάνει κάτι λάθος. Μιλάμε για μια αίσθηση επείγοντος. Αν αυτή είναι η αίσθηση επείγοντος που επιδεικνύει ένας από τους παίκτες - θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε - σαφώς έχουμε κάνει κάτι λάθος» υποστήριξε ο διοικητικός παράγοντας της ιταλικής ομάδας.

Ο Ντανιέλε Μπαέζι υπερασπίστηκε την επιλογή του Μάρκο Ραμοντίνο, υπονοώντας ότι ο σύλλογος σκοπεύει να παρέμβει περαιτέρω για να αποκαταστήσει τους κανόνες και την πειθαρχία στα αποδυτήρια.

«Χθες ελήφθη ένα μέτρο, το οποίο θεωρώ πολύ λογικό. Θα ληφθούν και άλλα. Μου φαίνεται σαφές τι δείχνει αυτό το επεισόδιο. Ο Ποέτα έχει επίσης μιλήσει αρκετές φορές για την έλλειψη πειθαρχίας της ομάδας. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η καθυστέρηση, η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε παράγοντα, αλλά είναι ένα βαθύτερο ζήτημα που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Ραμοντίνο έκανε καλά που τον άφησε εκτός αγώνα και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε άλλους παίκτες» υπογράμμισε.

