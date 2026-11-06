Μπάτλερ: «Δεν έχω κάποιο επιπλέον κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ δεν βλέπει την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό ως μια προσωπική ευκαιρία να αποδείξει κάτι, όπως ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στη Meridian Sport.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ μίλησε στη Meridian Sport ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό (6/11, 21:15), αναφέρθηκε στο περσινό ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για την απόκτησή του και ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως μια προσωπική υπόθεση.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, το όνομα του Αμερικανού γκαρντ είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, ωστόσο η μεταγραφή δεν προχώρησε και ο ίδιος κατέληξε στον Ερυθρό Αστέρα. Η αποψινή συνάντηση των δύο ομάδων, στη Sunel Arena, δεν αποτελεί για εκείνον μια ευκαιρία να αποδείξει κάτι απέναντι στην ομάδα που είχε ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του.

«Δεν έχω κάποιο επιπλέον κίνητρο εξαιτίας αυτού. Νομίζω ότι αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Φυσικά, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο που να σχετίζεται με την ιστορία της μεταγραφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάτλερ στάθηκε επίσης στα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αμυντικό ριμπάουντ και στον περιορισμό της δράσης του Ολυμπιακού κοντά στο καλάθι. «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Προφανώς τους λείπουν ορισμένοι παίκτες, αλλά το πιο σημαντικό για εμάς είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα. Το αμυντικό ριμπάουντ είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες. Πιστεύω ότι πετυχαίνουν πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση. Επίσης, πρέπει να περιορίσουμε τις διεισδύσεις τους, καθώς σκοράρουν πολλούς πόντους μέσα από τη ρακέτα. Οπότε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά επιθετικοί, ειδικά επειδή τους λείπουν κάποιοι παίκτες. Περιμένω να δώσουν τα πάντα και να παίξουν πολύ ανταγωνιστικά, οπότε ανυπομονώ για αυτή τη μονομαχία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον».

Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε και στον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον οποίο θα βρεθεί απόψε στην αντίπαλη πλευρά του παρκέ, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα και τη μεταξύ τους σχέση. «Είναι ηγέτης και κάποιος που νοιάζεται πάντα για τους συμπαίκτες του. Είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει και να δώσει συμβουλές. Επικοινωνήσαμε μερικές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, οπότε έχουμε καλή σχέση. Πιστεύω ότι θα είναι συναρπαστικό να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι στο παρκέ».

Στη συνέχεια, ο Μπάτλερ σχολίασε το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα, με επτά από τα οκτώ επόμενα παιχνίδια του να διεξάγονται μακριά από την έδρα του. «Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Όταν παίζεις εκτός έδρας, δεν έχεις την υποστήριξη των φιλάθλων σου ούτε το πλεονέκτημα της έδρας. Επομένως, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μια γροθιά και να λειτουργήσουμε ως πραγματική ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κλειδί».

Τέλος, ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα μίλησε για τον ρόλο του υπό τις οδηγίες του Ιμπόν Ναβάρο, εξηγώντας πως αισθάνεται πλέον πιο άνετα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προσαρμογής του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Είναι αρκετά διαφορετικά. Προφανώς, υπάρχουν διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και διαφορετικοί προπονητές, αλλά προσπαθώ πραγματικά να μην κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, νιώθω καλά και άνετα σε αυτό το σύστημα. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να προσαρμοστώ, κυρίως λόγω του διαφορετικού στυλ παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι πλέον έχω βρει τη θέση μου. Ωστόσο, είναι ακόμα σχετικά νωρίς, οπότε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι έχει περάσει σχεδόν ακριβώς ένας χρόνος από τότε που ήρθα στην Ευρώπη. Οπότε, δεν νομίζω ότι έχω προσαρμοστεί πλήρως ακόμα. Πιστεύω ότι έχω ακόμα πολλά να προσφέρω και ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης».