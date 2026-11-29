Ο... αινιγματικός Σακίλ ΜακΚίσικ σε ανάρτησή του έσπευσε να θυμηθεί ένα παλαιότερο tweet του Μάικ Τζέιμς.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος κάνει μια αρκετά παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ στη γειτονική χώρα και το τελευταίο διάστημα συνδέθηκε αρκετά το όνομά του για ενδεχόμενη επιστροφή στους Πειραιώτες, θυμήθηκε μια παλαιότερη ανάρτηση του αστέρα της Αναντολού Εφές, Μάικ Τζέιμς.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Σακ» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X: «Το tweet του Μάικ Τζέιμς “δεν κάνω έκπτωση στις υπηρεσίες μου” παραμένει το πιο επίκαιρο tweet στην ιστορία της σύγχρονης Euroleague».