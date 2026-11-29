Ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για συνολικά οκτώ καταγγελίες από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά της ερυθρόλευκης ΚΑΕ και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε οκτώ (8) ανέρχονται συνολικά μέχρι σήμερα οι καταγγελίες της ΚΑΕ ΠΑΟ κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Εuroleague, ΕΣΑΚΕ και ΕΦΙΠΗΔ, κατά την τρέχουσα μόνο αγωνιστική περίοδο. Καμία από αυτές δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Πρόκειται για επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται».