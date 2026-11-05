Ο Αντώνης Καλκαβούρας γράφει για μία νίκη ουσίας και εντυπωσιασμού αλλά προπάντων ηρεμίας, την οποία χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, σχολιάζει τα «πράσινα» κέρδη και τα κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση και έχει πολλά υστερόγραφα.

Το ματς με την φορμαρισμένη (προερχόταν από 6/6 στην EL και 10/10 μαζί με τα ενδιάμεσα παιχνίδια στην ACB) Ρεάλ, που ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες είδε τρεις σημαντικούς της παίκτες να τίθενται νοκ-αουτ (ο Καμπάτσο και ο Μαλεντόν δεν θα απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο Γιάντουνεν θα χάσει όλη την χρονιά), ήταν αυτό που λέμε... ταμάμ για τον Παναθηναϊκό.

Ό,τι πρέπει δηλαδή για αντίδραση μετά από δύο διαδοχικές ήττες που συνδυάστηκαν με προβληματική εικόνα.

Κακά τα ψέματα, από μόνο του όνομα του αντιπάλου, με το μπάσκετ που έπαιζε το τελευταίο διάστημα αλλά με μία από τις πιο απόρθητες έδρες της Euroleague, σε συνδυασμό με το 0/2 σε Πόλη και Θεσσαλονίκη αλλά με τον αθλητικό εγωισμό που αποπνέουν όλα τα μέλη ενός εκ των μεγαλύτερων μπασκετικών οργανισμών στην Ευρώπη, έφτασαν και περίσσευαν ώστε να δούμε μία ομάδα που θα έπαιζε με πολύ υψηλό κίνητρο στην Μαδρίτη.

Όπερ και εγένετο! Όποιος περίμενε ότι θα δει τον «επτάστερο» να τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην «βασίλισσα», δεν μπορεί να μετρήσει καθόλου ούτε την επίδραση που έχει στην ομάδα μία προσωπικότητα του επιπέδου του Ομπράντοβιτς, αλλά ούτε την περηφάνια των παικτών, που σε αυτό το ρόστερ είναι «ένας κι ένας»!

Προσωπικά, λοιπόν και το είχα επισημάνει και στο “Gazz Floor” powered by Novibet, περίμενα έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό στην ισπανική πρωτεύουσα και πίστευα στο «διπλό» (115-112), πολύ απλά γιατί αυτά τα ματς, κόντρα στις 4-5 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης επισύρουν πάντα πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης. Απλά περίμενα μία νίκη, που θα ερχόταν ίσως λίγο πιο καθαρά και σίγουρα βασισμένη σε διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά

Πάμε, όμως και στο ζουμί του κειμένου. Ο «Ζοτς» προσέγγισε το ματς κατά βάση στην λογική των δύο διαφορετικών πεντάδων, αρχίζοντας με δίδυμο τους Φρανσίσκο και Μπάντιο στα guard, οι οποίοι είναι ενεργοί από την αρχή της σεζόν και είναι πιο «παιγμένοι» και με τον Μήτογλου στο “5” (μαζί με τους Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις), για να τραβήξει έξω τον Ταβάρες και να ανοίξει χώρους στην ρακέτα.

Αυτό το σχήμα «δούλεψε» πολύ καλά, γιατί ο Μπάντιο και ο Έρνανγκόμεθ παίζουν άμυνα για δύο, ενώ ο Φρανσίσκο νιώθει πάντα καλύτερα όταν ξέρει ότι έχει τον πρώτο λόγο στην απόφαση, ενώ οι αποστάσεις δημιούργησαν διαδρόμους και πολλά ελεύθερα σουτ.

Με σωστή διαχείριση του χρόνου για κάθε παίκτη (πράγμα πολύ δύσκολο με το προσωπικό που διαθέτει το «τριφύλλι»), ο Ομπράντοβιτς πέρασε στο παιχνίδι σταδιακά τον Λεσόρ και εν συνεχεία μαζί τους Σλούκα και Ναν, δηλαδή τρεις παίκτες που συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε απόλυτα.

Στο διάστημα της συνύπαρξής τους, ο Παναθηναϊκός, έπαιξε την πιο αποτελεσματική άμυνα κι «έχτισε» την μεγαλύτερη διαφορά (το +15 που καταγράφηκε δύο φορές), παίρνοντας σκορ από όλους τους παίκτες, ουσιαστικά εκτός από έναν!

Τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος σε διάστημα σκάρτων οκτώ λεπτών πήρε τρεις προσπάθειες και στο ημίχρονο είχε σκοράρει μόλις 4 πόντους. Την ίδια ώρα ο “Σίσκο”, με τα λάθη του αλλά και με τις «βόμβες» του είχε ήδη μπει σε έναν ρυθμό και αυτό που χρειαζόταν η ομάδα για να σταθεροποιήσει την απόδοσή της και να πάρει το ματς, ήταν να βρεθεί ο τρόπος ωστε αυτοι οι δύο να συνεργαστούν στην ίδια πεντάδα.

Αυτό συνέβη και μάλιστα πήγε αρκετά καλά στο διάστημα που η Ρεάλ ισορρόπησε την κατάσταση και μάλιστα πέρασε και μπροστά στο σκορ! Δηλαδή για σχεδόν 7,5 λεπτά από τα μέσα της 4ης περιόδου έως και το τέλος της παράτασης (με κάποιες διακοπές λόγω των αλλαγών... χάντμπολ που έκανε ο «Ζοτς»).

Για τον Ναν (33π. με 8/8 βολ., 8/8 διπ. & 3/5 τριπ. σε 24’) και το ασύλληπτο επιθετικό κρεσέντο της 4ης περιόδου (σκόραρε 23 πόντους, επίδοση που είναι ρεκόρ στην ιστορία της EL), δεν υπάρχουν πολλά λόγια ή μάλλον υπάρχουν, αυτά που είπε ο coach Ομπράντοβιτς.

Η εμφάνισή του ήταν μάλλον η 2η καλύτερη στην ευρωπαϊκή του καριέρα του, μετά το εκπληκτικό ματς που είχε κάνει στο Μοντεκάρλο (37π. με 5/5 τριπ. και 43 βαθμούς στο PIR) απέναντι στην Μονακό του Σπανούλη.

Το μεγαλύτερο κέρδος για τον Παναθηναϊκό ήταν το θετικό πρόσημο της συνεργασίας δύο παικτών που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και φυσικά η μεγαλειώδης παρουσία του Λεσόρ (20π., 9ρ., 5ασ. & 2κλ. με 8/10 διπ. σε 31’), ο οποίος θύμισε τον σέντερ της προηγούμενης τριετίας αλλά και εκείνον που κυριάρχησε στην Μαδρίτη στο 97-86 της 29ης Φλεβάρη του 2024 κι έδειξε ότι μπορεί να επανέλθει σε εκείνα τα επίπεδα αθλητικής επίδρασης.

Από ‘κει και πέρα, πέραν της νίκης με την οποία «ρέφαρε» το στραβoπάτημα με την Εφές και πήρε ώθηση σε αυτοπεποίθηση και διάθεση, αλλά και της αδιαμφισβήτητης ικανότητας του ρόστερ να κερδίζει παίζοντας σε όλες τις ταχύτητες (λόγω των 10-12 παικτών του, που θα ήταν πενταδάτοι σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες της EL), o Παναθηναϊκός φάνηκε ότι χρειάζεται πάση θυσία να βρει και την κατάλληλη αμυντική ισορροπία.

Μετά την κορυφαία εφετινή αμυντική τους επίδηση με 55 πόντους, στο Βελιγράδι, οπότε στο rotation άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν όλοι οι απόντες, οι «πράσινοι» έχουν μέσο παθητικό 85,8 πόντους (σε 40 λεπτά), ενώ τις 5 πρώτες αγωνιστικές δέχονταν κατά μ.ο. 69,4!

Σύμφωνοι η επιθετική ποιότητα που ξεχειλίζει, πολλές φορές φτάνει για να φέρνει τις νίκες, ωστόσο, όσο η σεζόν θα προχωράει, η άμυνα είναι αυτή που πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς μίας ομάδας πρωταθλητισμού.

Γι’ αυτό και ο Ομπράντοβιτς θα πρέπει να βρει τα σχήματα και τους ρόλους εκείνους που θα καταστήσουν και πάλι την ομάδα του σκληρή. Αν όχι το ίδιο συμπαγή με τις πρώτες 5 αγωνιστικές, σίγουρα με πολύ μεγαλύτερο βαθμό σκληράδας από τις τις τελευταίες εμφανίσεις της,

Υγ.1: Αυτό που κάνει ο Σλούκας (8π. & 4ασ. με 2/4 τριπ.), που μέσα σε 15 λεπτά συμμετοχής καταφέρνει να είναι άκρως επιδραστικός σε εκτέλεση και δημιουργία, δεν είναι μόνο θέμα εμπειρίας και high IQ, αλλά απόρροια της σπάνιας elite παικτών στην οποία ανήκει. Ακόμη και κοντά στα 37 του!

Υγ.2: Πολύ πονηρό το αποψινό (21.15) ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι έχουν την καλύτερη αναλογία επίθεσης (87,7π.) και άμυνας (75,6π.) στις τελευταίες 7 αγωνιστικές (6 νίκες), είναι 2οι στην Euroleague σε ασίστ και ριμπάουντ και είναι άλλη ομάδα με τον Κολοκό στο “5”.

Yγ.3: Το -11 της τελικής διαφοράς στο Βελιγράδι (πήγε ακόμη και στο -13), αδικεί κατάφωρα την προσπάθεια του Άρη κόντρα στην Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Eurocup. Αν και στα τελευταία 15 λεπτά έπαιξε χωρίς τα τρία πιο σημαντικά του guard, o «αυτοκράτωρ» κατάφερε να επιστρέψει από το -9 και να ισοφαρίσει στο 31’, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό στις αποφάσεις του και όλα τα λάθη του τελευταίο 6λέπτου «πόνεσαν».

Υγ.4: Ο υψηλός ρυθμός στον οποίο πήγε το παιχνίδι με την Ρόμα και ο τρόπος που ήρθε η νίκη, κατέδειξε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει και σίγουρα κάποιες προσθαφαιρέσεις παικτών. Πολλώ δε μάλλον τώρα μετά τον τραυματισμό του Όσμαν.

Υγ.5: Σημαντική η αγωνιστική αντίδραση της ΑΕΚ στο BCL, σε μία δύσκολη έδρα και απέναντι σε έναν αντίπαλο (Σζομπατέλι), που τα τελευταία χρόνια κάνει αξιοσημείωτη επένδυση. Βασικότερο κέρδος η επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της αμυντικής σκληράδας που καθόρισε την περυσινή επιτυχημένη ευρωπαϊκή σεζόν.

Υγ.6: Για 2η φορά, μετά την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup, οι ελληνικές ομάδες έκαναν το 4/4 σε μία αγωνιστική. Highlights του διημέρου, τα 15/24 τρίποντα (62,5%) του Κολοσσού στην Βουλγαρία, τα 21/43 (48,8%) του Προμηθέα στο εντυπωσιακό 112-92 επί της τσεχικής Οπάβα με τρομερό Δίπλαρο (20π., 14ασ. & 3κλ. με 5/7 τριπ.). Φυσικά το 5/5 της Μυκόνου (μία από τις τρεις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης) με καλούς τους Κάναντι (21π.) και Χαρέλ (17π. με 5/6 τριπ.), καθώς επίσης και τα 22 επιθετικά ριμπάουντ του Ηρακλή, που επέστρεψε στις νίκες μετά από 0/4 σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Υγ.7: Καυτή, ξεκαυτή η πατάτα της θέσης του νέου προέδρου της ΕΟΚ, ήδη έχουν αρχίζει να αχνοφαίνονται τρία διαφορετικά υποψήφια μπλοκ για τις εκλογές της 20ης Δεκέμβρη κι έπεται και συνέχεια. Προσεχώς στο Gazzetta…

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