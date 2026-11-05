Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού ενόψει Ερυθρού Αστέρα σχετικά με τις εντυπώσεις του για το νέο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day των ερυθρόλευκων, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο ΣΕΦ, στο οποίο όπως δήλωσε ανυπομονεί να παίξει η ομάδα του. Ακόμα, ο έμπειρος τεχνικός έκανε ειδική μνεία για τα σχέδια και τον μοντερνισμό που θα αποπνέει το ανακαινισμένο σπίτι των Πειραιωτών.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Αυτό που είδα χθες και από τις μακέτες που έχω δει είναι κάτι καταπληκτικό. Ανυπομονώ, το γήπεδο θα αποκτήσει 1-2 διαζώματα προς τα κάτω. Και φυσικά τεχνολογικά θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο. Στο ήδη υπάρχουν πολύ όμορφο κέλυφος που υπάρχει θα δημιουργηθεί μια καθαρά μπασκετική αρένα, με πολύ καλή οπτική από παντού, με σουίτες… Πραγματικά ανυπομονώ να παίξουμε εκεί. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, ελπίζω το συντομότερο. Είναι πιο σημαντικό από ένα ματς, είναι όσο σημαντικός και ένας μεγάλος τίτλος».