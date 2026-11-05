Ολυμπιακός: Οι διαιτητές για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι διαιτητές του αγώνα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην όγδοη νίκη τους στη διοργάνωση, και οι Σέρβοι στην έβδομη.
Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα, οι οποίοι είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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