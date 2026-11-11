Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αλλά και στη φιλοδοξία του για προπονητική καριέρα μελλοντικά.

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Αντετοκούνμπο, Φράνσις, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον» και μεταξύ άλλων, δήλωσε πως παρακολουθεί ποδόσφαιρο και μάλιστα τον Παναθηναϊκό, ενώ αποκάλυψε χαριτολογώντας, πως η φιλοδοξία του είναι μια μέρα να ασχοληθεί με την προπονητική.

Εν συνεχεία, υπογράμμισε πως στη Νιγηρία προτιμούν το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ, ενώ μίλησε εκτενώς και γι' άλλες εκφάνσεις της ζωής του.

Τα όσα είπε ο Φράνσις Αντετοκούνμπο:

«Στη Νιγηρία αγαπάμε το μπάσκετ αλλά εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο. Ο παππούς μου, ο μπαμπάς μου αγαπούσαν και έπαιζαν ποδόσφαιρο, όπως και εγώ. Ακόμη και σήμερα το λατρεύω και πηγαίνω και βλέπω αγώνες του Παναθηναϊκού και ίσως κάποια μέρα γίνω προπονητής».