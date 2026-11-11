Ισκιέρδο: «Ο Γιαννακόπουλος έχει οργανώσει μια δομή κοντά στα πρότυπα του NBA, επιτυχία ή αποτυχία θα είναι ευθύνη εμάς και των παικτών»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και υποστήριξε ότι η περίπτωση της αποτυχία θα οφείλεται μόνο στους παίκτες και στο προπονητικό τιμ.

Ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στον Παναθηναϊκό, φιλοξενήθηκε στο «Cadena Ser» και μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Είναι κάποιος που έχει στήσει μια δομή που δεν είναι ΝΒΑ, γιατί το ΝΒΑ είναι πάρα πολύ, είναι διαφορετικό, είναι υπερβολικό, αλλά είμαστε κοντά. Έχει οργανώσει τον σύλλογο έτσι ώστε τα πάντα να λειτουργούν ρολόι. Και αν με ρωτάτε, η επιτυχία ή η αποτυχία θα είναι ευθύνη των παικτών και των προπονητών. Διότι όχι μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον σύλλογο είναι εξαιρετικοί και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Είναι απόλαυση να δουλεύεις για αυτούς» ανέφερε ο Ισκιέρδο και συνέχισε:

«Έχουμε όλες τις διευκολύνσεις του κόσμου και ένα πολύ καλό ρόστερ. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε ομάδα και αυτό είναι δουλειά των προπονητών. Πρέπει να κάνουμε τους παίκτες να καταλάβουν ότι μια ομάδα χτίζεται όταν κάποιος λέει "εμείς"· το "εγώ" δεν έχει αξία».

Όσο για τις σκέψεις που έκαναν με τον Ομπράντοβιτς μετά την θητεία τους στην Παρτίζαν πριν από έναν χρόνο; «Όταν φύγαμε από το Βελιγράδι ήμασταν πολύ εξαντλημένοι. Για την ακρίβεια, ο Ζέλικο μου έλεγε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα ξαναπροπονούσε. Όπως ακριβώς σας το λέω. Αλλά μετά από τρεις, τέσσερις ή πέντε μήνες... ανανεώνεσαι, βλέπεις παιχνίδια ACB, Ευρωλίγκας, συνόδευα τον μικρό μου γιο που προπονούσε μια ομάδα μίνι μπάσκετ. Ήταν αυτό που πραγματικά μου αρέσει, αυτό που έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή».

Ενώ ρωτήθηκε και για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Για μένα είναι μεγάλη χαρά. Υπάρχουν αρκετοί που μιλούν ισπανικά, αλλά το να μιλάς ισπανικά με τον Χουάντσο είναι διαφορετικό. Μοιράζεσαι περισσότερα πράγματα. Μερικές φορές μιλάμε για τον ισπανικό Τύπο, για το τι έχει συμβεί. Οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε, παρότι μιλούν ισπανικά. Εμείς συνεννοούμαστε. Είναι ένας φανταστικός τύπος, από τους πιο αγαπητούς. Καταλαβαίνω ότι είχε αρκετές προτάσεις, ακόμα και για να επιστρέψει στην Ισπανία, αλλά είναι τόσο αγαπητός που παρέμεινε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι το ταξίδι σε αυτόν τον υπερωκεάνιο, όπως έλεγα πριν, και που εκείνος είναι ένα από τα βασικά του μέλη»