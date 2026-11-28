Λέστερ Κινιόνες: Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Μιλώντας σε μέσο στη χώρα του ο Λέστερ Κινιόνες αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και της Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του.
Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League, με τη θυγατρική ομάδα των Χιτ τόνισε πως οι δύο ισπανικοί σύλλογοι τον έχουν προσεγγίσει, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ τους.
Μάλιστα ο ίδιος ανέφερε πως οι «μπλαουγκράνα» επικοινώνησαν πρόσφατα μαζί του, ενώ ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα να επιστρέψει στο NBA.
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Ο Λέστερ Κινιόνες τη φετινή σεζόν μετράει μ.ο 29 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.8 ασίσρ σε έξι εμφανίσεις στη G-League/
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