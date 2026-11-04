Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τη μάχη με τη Ρεάλ

Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τη μάχη με τη Ρεάλ

Νίκος Καρφής
Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τη μάχη με τη Ρεάλ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της EuroLeague (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta).

Στα θετικά αποτελέσματα θέλει να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός μετά τις ήττες με Εφές και Άρη. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει στην Μαδρίτη τη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της EuroLeague (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta).

«Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην αφήσουμε τη Ρεάλ να τρέξει», είπε μεταξύ άλλων ο head coach του τριφυλλιού.

Από την πλευρά του ο Μαρτίνεθ τόνισε πως: «Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην αφήσουμε τη Ρεάλ να τρέξει»

Οι πράσινοι θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι δίχως τους Ρογκαβόπουλο, Μαντζούκα, Μωραΐτη και Κουζέλογλου, ενώ από την άλλη εκτός θα μείνει ο Καμπάτσo, o Γιάντουνεν, ο Ντεκ, ο Γκαρούμπα και ο Μαλεντόν.

 

Στο 7-2 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ενώ η Ρεάλ έχει μέχρι στιγμής 6 νίκες και 3 ήττες στη διοργάνωση.

@Photo credits: eurokinissi
     

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