Μακρής στο στο Gazz Floor: «Τι... πέρασε ο Ταβάρες από τον Ταϊρίκ Τζόουνς»
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, έφτασε τις δέκα νίκες στη φετινή EuroLeague και μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης με τη Βαλένθια. Στο χθεσινό (20/11) Gazz Floor by Novibet, στον απόηχο της εκπληκτικής εμφάνισης του Ταϊρίκ Τζόουνς (22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ) σε 21:58, ο Στέφανος Μακρής στάθηκε στον επιβλητικό Αμερικανό αλλά και σε όσα... πέρασε ο Έντινσον Ταβάρες στη χθεσινή αναμέτρηση.
Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε το πρώτο του καλάθι στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν το ματς ουσιαστικά είχε τελειώσει και έκανε ειδική μνεία στην αντιμετώπισή του από την άμυνα των ερυθρόλευκων.
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