Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Σιρόκι με 100-82, πέντε μέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας, αφού επικράτησε με 100-82 της Σιρόκι πέντε μέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο είχε τους Μπάτλερ και Ντόμπριτς πρώτους σκόρερ με 17 πόντους, ενώ 16π. σημείωσε ο Μεντάρεβιτς.

Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (06/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 55-44, 77-61, 100-82