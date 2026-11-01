Ερυθρός Αστέρας - Σιρόκι 100-82: «Έτρεχε» με 100 πριν τον Ολυμπιακό
Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας, αφού επικράτησε με 100-82 της Σιρόκι πέντε μέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο είχε τους Μπάτλερ και Ντόμπριτς πρώτους σκόρερ με 17 πόντους, ενώ 16π. σημείωσε ο Μεντάρεβιτς.
Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (06/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 55-44, 77-61, 100-82
Црвено-бели су забележили четврту узастопну победу у регионалној лиги 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/HgxGB2nJxf— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 1, 2026
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