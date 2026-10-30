Ολυμπιακός - Αρμάνι: Εντυπωσιακός ΜακΙντάιρ με ρεκόρ στο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός των πολλών και σημαντικών απουσιών στην περιφέρεια, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague. Για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Αρμάνι Μιλάνο (LIVE στο Gazzetta), με το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να είναι ισόπαλο 44-44.
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος πραγματικά έκανε... τα πάντα στο παρκέ. Εκτός από τις άμυνες, αλλά και την οργάνωση στην επίθεση, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.
Ο ΜακΙντάιρ τελείωσε το ημίχρονο με 18 πόντους (1/1 βολές, 4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 16 λεπτά. Μάλιστα, με τους 18 πόντους που πέτυχε, «έσπασε» το ρεκόρ του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που ήταν 17 κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
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