Ολυμπιακός - Αρμάνι: Βραβεύτηκε ο Πίτερς και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Sunel Arena. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta), για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague.
Αυτή η αναμέτρηση, είναι πολύ ιδιαίτερη για έναν παίκτη της Αρμάνι. Ο λόγος φυσικά για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα τεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος (σε επίσημο αγώνα), κόντρα στην παλιά του ομάδα.
Ο Πίτερς, ήταν κομβικός στο περσινό Final Four και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δώσει το 100% με τα «ερυθρόλευκα».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
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