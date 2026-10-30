Αποθέωση για τον Πίτερς στη Sunel Arena από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Sunel Arena. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta), για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτή η αναμέτρηση, είναι πολύ ιδιαίτερη για έναν παίκτη της Αρμάνι. Ο λόγος φυσικά για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα τεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος (σε επίσημο αγώνα), κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Ο Πίτερς, ήταν κομβικός στο περσινό Final Four και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δώσει το 100% με τα «ερυθρόλευκα».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.