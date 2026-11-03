ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Πειθαρχική διαδικασία κατά του Δ. Γιαννακόπουλου»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους του πως στις 29/10 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή EuroLeague, ενώ επίσης έχει κινηθεί με καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Μέσω ενημέρωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή της EuroLeague με πρόστιμο για υβρστικά συνθήματα.

Μάλιστα έχει κινηθεί κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για την αναδημοσίευση στο Instagram, των παράνομων, έκνομων συμπεριφορών των οπαδών των «πρασίνων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ».