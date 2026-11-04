Ο Όφερ Γιανάι έβαλε τέλος προτού καν αρχίσουν τα σενάρια περί ανταλλαγής του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Αντόνιο Μπλέικνι.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, έβαλε τέλος πριν καν αρχίσουν τα σενάρια, περί ανταλλαγής του Ολυμπιακού με τη ισραηλινή ομάδα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Αντόνιο Μπλέικνι.

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της Χάποελ, απάντησε σε χρήστη του x, που τον ρώτησε αν θα αντάλλαζε τον Μπλέικνι με τον Ντόρσεϊ, με τον ίδιο να γράφει: «Όχι ανταλλαγή, δεν αφήνω τον Αντόνιο Μπλέικνι να φύγει».

Δείτε την απάντηση του Όφερ Γιανάι: