Ολυμπιακός - Αρμάνι: Το τετ-α-τετ των Μιλουτίνοφ - Πίτερς
Μετά τη νίκη επί της Μπεσίκτας, ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ, είχε βγει για ζέσταμα και τα είπε σε πολύ καλό κλίμα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Δείτε το βίντεο
🗣️Πίτερς με Μιλουτινοφ https://t.co/VgM4eEGYzb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 30, 2026
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