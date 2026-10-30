Ολυμπιακός - Αρμάνι: Το τετ-α-τετ των Μιλουτίνοφ - Πίτερς

Ολυμπιακός - Αρμάνι: Το τετ-α-τετ των Μιλουτίνοφ - Πίτερς
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Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Άλεκ Πίτερς συζήτησαν σε πολύ ωραίο κλίμα πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο.

Μετά τη νίκη επί της Μπεσίκτας, ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα. Ο Αμερικανός φόργουορντ, είχε βγει για ζέσταμα και τα είπε σε πολύ καλό κλίμα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δείτε το βίντεο

@Photo credits: eurokinissi
     

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