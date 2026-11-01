Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι με 91-62.

Το 5/5 στην Greek Basketball League έκανε ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές υποδέχθηκαν το Περιστέρι στη Sunel Arena και πήραν τη νίκη για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης με 91-62.

Κορυφαίος ο Σάσα Βεζένκοβ, ενώ εξαιρετική εικόνα έδειξαν οι Νετζήπογλου, Τζόσεφ και Καραγιαννίδης.