Βεζένκοβ: «Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλο βάθος...»

Ο Σάσα Βεζένκοβ στάθηκε στο βάθος του Ολυμπιακού μετά την επικράτηση επί του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο κόντρα στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL και πήρε άνετα τη νίκη στη Sunel Arena με 91-62 για να φτάσει στο 5/5. Μετά το τέλος του ματς ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο ΣΠΟΡ ΦΜ TV και αναφέρθηκε στη δουλειά που γίνεται στην ομάδα του.

«Είναι η προσέγγιση και η πνευματική συγκέντρωησ που έχουμε. Το Περιστέρι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ποιον αντιμετωπίζουμε. Μπήκαμε δυνατά και δεν τους αφήσαμε περιθώριο. Κάναμε τη δουλειά, τελειώσαμε την εβδομάδα με 3 στα 3 και τώρα θα ξεκαουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για τη συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλο βάθος για να γίνεται η δουλειά.

Δεν έχει σημασία η θέση που θα παίζεις στο παρκέ, αρκεί να είσαι στο παρκέ. Θέλουμε όλοι να είμαστε υγιείς, όλοι πρέπει να κάνουν το βήμα παραπάνω. Τα καταφέρνουμε καλά, αλλά την Παρασκευή έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Euroleague.

Είμαστε μια ομάδα και θέλουμε όλοι να παίζουμε. Στις προπονήσεις το αντιλαμβανόμαστε και χαίρεται ο ένας για τον άλλο. Δεν υπάρχουν πάντα ευκαιρίες στο πρωτάθλημα, αλλά τα παιδιά δουλεύουν πολύ. Σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να δουλέυουμε και όλοι έχουν το μέλλον μπροστά τους», ανέφερε.