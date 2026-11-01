Mπαρτζώκας: «Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL και πήρε άνετα τη νίκη στη Sunel Arena με 91-62 για να φτάσει στο 5/5. Μετά το τέλος του ματς ο Μπαρτζώκας μίλησε για την εμφάνιση των Καραγιαννίδη και Νετζήπογλου, ενώ στάθηκε στον Εβάν Φουρνιέ.

«Παίξαμε Παρασκευή, είχαμε διπλή εβδομάδα. Το Περιστέρι το έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Έπαιξαν χωρίς τον Νίκολς. Ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρθηκε για παίκτες σαν τον Καραγιαννίδη, που έκανε καταπληκτική εμφάνιση, αλλά και για τον Νετζήπογλου και τον Πλώτα.

Έχουμε μεγάλο ρόστερ και οι Έλληνες παίκτες που έχουμε, που δεν έχουν ρόλο στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλοί παίκτες. Είναι ευκαιρία για να πάρουν και αυτοί χρόνο στην Ευρωλίγκα. Το πλάνο είναι να παίξει ο Φουρνιέ την Παρασκευή, στις προπονήσεις δείχνει ότι είναι καλά», ανέφερε στο ΣΠΟΡ ΦΜ TV.

Την Παρασκευή το σύνολο του Μπαρτζώκα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.