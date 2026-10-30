Αρμάνι Μιλάνο: Με Πίτερς η δωδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το δεύτερό του παιχνίδι της τρίτης διαβολοβδομάδας στη EuroLeague. Για την ένατη αγωνιστική της διοργάνωσης, θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, LIVE από το Gazzetta), με στόχο τη συνέχεια στις νίκες.
Μεγάλο ερωτηματικό υπήρχε για το αν θα είναι διαθέσιμος ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό την Τρίτη (27/10). Ο Αμερικανός φόργουορντ, τελικά θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην παλιά του ομάδα.
Η δωδεκάδα της Αρμάνι
,Μπέρνελ, Κόουλ, Ράιτ, Ντιόπ, Μπολμάρο, Τόμπσον, Ρίτσι, Χολ, Γκούντουριτς, Μάθιους, Πίτερς, Μπούκερ
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