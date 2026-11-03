Παναθηναϊκός: Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της Μαργαρίτας Θάνου
Η Μαργαρίτα Θάνου, δικηγόρος της «πράσινης» ΚΑΕ είχε φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ όπου είχε μιλήσει για το Basketgate λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έτσι όπως ήταν στημένο το μπάσκετ, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν. Υπήρχε αντίληψη και νοοτροπία ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα από μεγάλες δυνάμεις, έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο».
Και συνέχιζε: «Εμείς ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός γεγονότα παραθέτουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Στους τελευταίους τελικούς οι διαφορές βολών, έφτασαν στις 63 παραπάνω για την ΚΑΕ Ολυμπιακός»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και αναφορικά με τα όσα ανέφερε η Θάνου στην εν λόγω εκπομπή, προχώρησε σε καταγγελία -όπως και προέκυψε από την πλευρά του Παναθηναϊκού- κατά της νομικής συμβούλου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για δυσφήμηση του αθλήματος.
Η Μαργαρίτα Θάνου θα απολογηθεί την Τετάρτη (04/11) στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
Τα όσα είχε πει στην εκπομπή της ΕΡΤ
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