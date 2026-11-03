ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Για ποιους λόγους κάναμε καταγγελία στη Μαργαρίτα Θάνου»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως κατήγγειλε τον Παναθηναϊκό και τη Μαργαρίτα Θάνου, μέλους Δ.Σ, για δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της.

Μέσω ανακοίνωσης ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως κατήγγειλε την ΚΑΕ ΠΑΟ και το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ , Μαργαρίτας Θάνου, για δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε απάντηση παραπλανητικών διαρροών της ΚΑΕ ΠΑΟ προς τα μέσα ενημέρωσης, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της ως ακολούθως:

H KAE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέβαλε χθες καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ ΠΑΟ και της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟ, για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της τελευταίας σε ζωντανή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης της 31/10.

Κατά την παρουσία της στην εν λόγω εκπομπή, η Μ. Θάνου διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δήθεν η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εμπλέκεται στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης και χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς που κερδίσαμε σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟ.

H υπόθεση εκδικάζεται αύριο».