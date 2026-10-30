Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό.

Αν μη τι άλλο έχει άρρηκτους δεσμούς και με τις δύο ομάδες έχοντας πανηγυρίσει τρόπαια της Euroleague. Τόσο με την Εφές, όσο και με τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Άταμαν συνδέεται άμεσα και με τις δύο αυτές ομάδες οπότε είχε και έναν λόγο παραπάνω να παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση στην Πόλη.

Όπως και έγινε καθώς έδωσε το «παρών» στο γήπεδο και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει πριν από το τζάμπολ με τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας.

Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο