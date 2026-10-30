Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος του Τριφυλλιού
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.
Μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, οι «πράσινοι» στρέφονται στο αμέσως επόμενο παιχνίδι για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να κοντραριστεί με τη Ρεάλ, στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε μια από τις πιο παραδοσιακές «μάχες» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 21:45.
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