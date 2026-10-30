Ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο έως το 2029, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου με την Αρμάνι Μιλάνο έως το 2029.

Ο Αργεντινός αθλητής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και -όπως όλα δείχνουν- θα το διευρύνει για ακόμη έναν χρόνο. Ο 26χρονος γκαρντ, κατέφθασε στη Λομβαρδία το 2024 και έκτοτε είναι από τα βασικά «γρανάζια» του συλλόγου του ιταλικού βορρά.

Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος άσος έχει μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πριν υπογράψει στην ιταλική ομάδα, ο Μπολμάρο αγωνίστηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γιούτα Τζαζ από το 2021 έως το 2023.