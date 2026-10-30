Αρμάνι Μιλάνο: Κοντά σε συμφωνία με τον Μπολμάρο έως το 2029
Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου με την Αρμάνι Μιλάνο έως το 2029.
Ο Αργεντινός αθλητής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και -όπως όλα δείχνουν- θα το διευρύνει για ακόμη έναν χρόνο. Ο 26χρονος γκαρντ, κατέφθασε στη Λομβαρδία το 2024 και έκτοτε είναι από τα βασικά «γρανάζια» του συλλόγου του ιταλικού βορρά.
Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος άσος έχει μέσο όρο 8,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πριν υπογράψει στην ιταλική ομάδα, ο Μπολμάρο αγωνίστηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γιούτα Τζαζ από το 2021 έως το 2023.
💣⏳LEANDRO BOLMARO will sign a new multi-year contract with Olimpia Milano, I can confirm @Gazzetta_it All the paperwork will be completed soon and the signature on the contract will arrive. He stays in Milano. #OlimpiaMilano #EuroLeague #Milano https://t.co/9MjCfAoc71— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 30, 2026
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