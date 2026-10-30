Φασούλας στο Gazzetta Magazino: «Με παρουσίαζαν ως γραφικό, ψεκασμένο, αγράμματο, αλκοολικό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς»

Ο Παναγιώτης Φασούλας φιλοξενήθηκε στο «Gazzetta Magazino» όπου μίλησε για το Basketgate, την υποψηφιότητά του στις ερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ και στη «δολοφονία» του χαρακτήρα του.

Ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε στο «Gazzetta Magazino» σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον και έχει συγκλονίσει τον αθλητικό -και όχι μόνο- κόσμο της χώρας.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα», που εκτυλίχθηκε εις βάρος του και μίλησε για χαρακτηρισμούς και γεγονότα που έλαβαν χώρα εναντίον του.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ (20/12/26) και τόνισε πως θα έχει στο πλευρό του τον Παναγιώτη Γιαννάκη, αποκαλύπτοντας τον τρόπο σκέψης τους για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Παναγιώτης Φασούλας:

«Ο κανιβαλισμός αφορά το γεγονός ότι με παρουσίαζαν ως γραφικό, ψεκασμένο, ηλίθιο, αγράμματο, αλκοολικό, ναρκομανή και με ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτοί δεν με απασχολούν. Αυτό που με πείραξε είναι ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος από το σινάφι μας να πει κάτι, να σεβαστεί την προσφορά μου στο μπάσκετ.

Έφτασαν στο σημείο να λένε για ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μου ότι έχουν Αλτσχάιμερ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κονδυλοφόροι».

Με παρουσίαζαν λες και έλεγα ότι η Γη είναι επίπεδη. Είναι πάρα πολλά. Στο Final Four της EuroLeague δεν μου έδωσαν εισιτήρια. Ήμουν καλεσμένος στο δείπνο της EuroLeague και, όταν με είδαν από την ομοσπονδία την επόμενη ημέρα, δεν είχα εισιτήρια για τους αγώνες. Ρώτησα τον Μποντιρόγκα και μου είπε: «Δεν σου τα έδωσαν τα εισιτήρια; Α, ωραία».

Για τη σταθερότητα του χαρακτήρα του

«Είχαν κάνει άρθρο για να αποδομήσουν τη σταθερότητά μου. Επειδή στα 18 μου ήμουν κομμουνιστής και στα 30 έγινα ΠΑΣΟΚ. Επίσης, επειδή έφυγα από τον ΠΑΟΚ και πήγα στον Ολυμπιακό και, το κορυφαίο, επειδή πριν παντρευτώ ήμουν κατά του γάμου. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα για τη σταθερότητα του χαρακτήρα μου».