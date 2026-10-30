Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη επί της Μπεσίκτας, θέλει να πετύχει τη νίκη και κόντρα στους Ιταλούς, προκειμένου να κάνει το 2/2 στη διπλή εβδομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης είπε: «Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι. Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα . Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ. Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Prime.