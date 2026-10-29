Λεσόρ: «Δική μας υπόθεση να έχουμε καλό κλίμα στα αποδυτήρια και στα ταξίδια»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ματίας Λεσόρ λίγο πριν την αναχώρηση της πράσινης αποστολής για την Κωνσταντινούπολη ενόψει του αγώνα με την Εφές.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να σημειώσει την 7η νίκη του στη φετινή Εuroleague στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του τη φετινή σεζόν στην Πόλη κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Λίγο μετά τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον λόγο πήρε ο ανεβασμένος Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είπε ότι «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μαζί. Είναι σημαντικό να υπάρχει χημεία, ιδίως εκτός παρκέ. Αυτό εξαρτάται από εμάς τους παίκτες. Εντός παρκέ, αφορά περισσότερο τον προπονητή».

Και συνέχισε: «Είναι δική μας υπόθεση να υπάρχει καλό κλίμα εκτός παρκέ, να περνάμε καλά στα αποδυτήρια και στα ταξίδια. Πρέπει να χαιρόμαστε ό,τι κάνουμε όποτε είμαστε μαζί και θα βγει στο παρκέ. Βοηθάει που ο Γιαμπουσέλε έχει πάντα μαζί του το φορητό ηχείο. Τα αγαπημένα μας τραγούδια είναι των ‘Sexxy Red’ & ‘GloRilla’”».