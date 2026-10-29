Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησαν για την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας, καθώς και για την επικείμενη μάχη του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησαν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην κάμερα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας καθώς και την επικείμενη μάχη της ομάδας με την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena (30/10, 21:15) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για τη νίκη απέναντι στη Μπεσίκτας σημείωσε: «Φυσικά είμαστε ευχαριστημένοι για τη νίκη με τη Μπεσίκτας, κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές απουσίες. Το γεγονός βέβαια και πως η Μπεσίκτας είχε απουσίες μας διευκόλυνε μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Νομίζω ότι γενικά είχαμε ένα καλό αμυντικό παιχνίδι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει να μείνουμε ότι δείξαμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα και παίξαμε για τη νίκη κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η νίκη μας είναι σημαντική».

Για την εμφάνιση του Νίκου Πλώτα συμπλήρωσε: «Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες σε επιτυχίες και φυσικά να κάνει και τα λάθη του. Όταν ειδικά είναι και ένας παίκτης που δεν έχει εμπειρία από αυτό το επίπεδο. Εννοείται πως είμαστε πιο ανεκτικοί στους νέους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία αλλά η διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι, ιδίως η αμυντική του προσήλωση ήταν πολύ σημαντική. Για αυτό άλλωστε αγωνίστηκε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και όχι σε ανώδυνα».

Για την αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο τόνισε: «Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι. Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα . Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ. Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».