Βαλένθια: Έχασε τον Ρίβερς για τη διπλή αγωνιστική λόγω τραυματισμού
Χωρίς τον Νέιτ Ρίβερς θα παραταχθεί η Βαλένθια στη διπλή αγωνιστική την Τρίτη (27/10, 21:30) με τη Φενέρμπαχτσε στη Roig Arena και την Παρασκευή (30/10, 21:30) με την Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα.
Ο 28χρονος Αμερικανός υπέστη διάστρεμμα και υποβάλλεται σε εντατική θεραπευτική αγωγή. Ωστόσο, ακόμη παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει. Αυτό που θεωρούν βέβαιο οι άνθρωποι της ομάδας και το ιατρικό επιτελείο είναι πως δεν υπολογίζεται άμεσα από τον Τσάβι Άλμπερτ για τους δυο αγώνες της Euroleague.
Ο Νέιτ Ρίβερς στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στη Euroleague είχε 8.4 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο.
Nate Reuvers serà baixa per als pròxims partits per una lesió d'un os del peu https://t.co/zXvUtWOmhF— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 25, 2026
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