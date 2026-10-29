Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές: Όσα έκανε ο Παπαγιάννης στην επιστροφή του στη δράση
Ο Γιώργος Παπαγιάννης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από 377 ημέρες απουσίας, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Έλληνας σέντερ πάτησε ξανά παρκέ μετά τη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο που υπέστη στις 17 Οκτωβρίου 2025, σε εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στην επιστροφή του αγωνίστηκε για 5 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 2 πόντους και 1 επιθετικό ριμπάουντ, χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες.
Η επανεμφάνισή του, ωστόσο, δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα για την Εφές, η οποία γνώρισε βαριά ήττα με 118-88 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Έτσι, έπειτα από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, ο Παπαγιάννης έκανε το πρώτο βήμα της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, αφήνοντας πίσω τη δύσκολη περιπέτεια του τραυματισμού του.
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