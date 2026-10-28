Παπαγιάννης: Πιθανή η επιστροφή του κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», ο Γιώργος Παπαγιάννης ενδέχεται να δώσει το «παρών» στην αποψινή αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (28/10, 20:00, Live στο Gazzetta, Novasports 5) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Υπενθυμίζεται ότι ο θηριώδης Έλληνας σέντερ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν και αναμενόταν να μείνει κι άλλο διάστημα εκτός παρκέ.
Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο και σύμφωνα με την πηγή του εξωτερικού, η συμμετοχή του θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, με την αποθεραπεία του να έχει προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.
Kucamo na vrata zaboravljenih asova: Grk se oporavio od teške povrede i spreman je da pomogne ekipi! https://t.co/85qd1soF4X— Basketball Sphere (@bsphere_rs) October 28, 2026
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