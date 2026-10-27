Ο Κέβιν Πάντερ έκανε αυτό που ξέρει καλά με οκτώ πόντους στο τελευταίο λεπτό και η Μπαρτσελόνα επικράτησε (84-88) της Μπάγερν στο Μόναχο.

Η κοντή μνήμη είναι από τα χαρακτηριστικά των μεγάλων παικτών και ο Κέβιν Πάντερ απέδειξε ότι την έχει. Διέγραψε το κακό πρώτο ημίχρονο, πήρε τις ευθύνες στο δεύτερο και κυρίως στο τελευταίο λεπτό χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην Μπαρτσελόνα στο... θρίλερ του Μονάχου. Το +8 των Καταλανών στην πρώτη περίοδο ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα έως ότου πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Πάντερ. Η δε Μπάγερν είδε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της, τον Αντρέα Ομπστ, να φορά τον μανδύα του μοιραίου.

Ο αγώνας

Με επτά λάθη σε μια περίοδο, ακόμη και το προβάδισμα των τεσσάρων πόντων (17-21) μάλλον ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ζητήσει η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί έπαιξαν καλή άμυνα και επιθετικά βασίστηκαν στο 86% στο σουτ εντός παιδιάς.

Απέναντι στην παλιά ομάδα του, ο Μάιλς Νόρις είχε επιπλέον κίνητρο και το επιβεβαίωσε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν Μονάχου. Το το μακρινό σουτ του έπαιξε ρόλο στην ανατροπή (42-41).

Το πρώτο μισό της 3ης περιόδου εξελίχθηκε σε προσωπική μονομαχία μεταξύ Γιακουμπάιτις και Ρόμπινσον (54-54, 25'). καθώς οι δύο γκαρντ έκαναν εξαιρετική δουλειά τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά. Στην εξίσωση του παιχνιδιού μπήκε ο Κέβιν Πάντερ με δύο απίθανα τρίποντα αλλά και ο Μπαλτσερόφσκι, στην προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να χτίσει διαφορά αλλά η Μπάγερν πήρε λύσεις από τον Ουάιλι (61-64).

Τα τέσσερα φάουλ του Τζάστιν Ρόμπινσον έβαλαν σε προβληματισμό τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, καθώς η Μπάγερν υποδέχθηκε... με χαρά στο παιχνίδι και τον Τζέσαπ, αλλά το καλό για την Μπαρτσελόνα ήταν η καλύτερη κυκλοφορία των παικτών της χωρίς την μπάλα μέσα από την οποία έβγαλαν εύκολα καλάθια (67-73, 33'). Ο Γιακουμπάιτις πήρε και πάλι ευθύνες για να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι καθώς στην επιστροφή του στο παρκέ ο Ρόμπινσον δεν... άντεξε παραπάνω από ένα λεπτό πριν την αποβολή του με 5ο φάουλ.

Η Μπάγερν είχε την ευκαιρία να προσπεράσει αλλά, αν και σπάνιο για την κλάση του, ο Ομπστ πέταξε στα σκουπίδια δύο ελεύθερες βολές, ένα ελεύθερο σουτ τριών πόντων έκανε κι ένα λάθος (74-79, 37'). Η Μπάγερν κρατήθηκε και πάλι στο παιχνίδι και στις κρίσιμες επιθέσεις η Μπαρτσελόνα έκανε αυτό που συνηθίζει δίνοντας την μπάλα στον Κέβιν Πάντερ και πήρε το παιχνίδι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στην κρίσιμη στιγμή η Μπαρτσελόνα είχε... ασφαλή χέρια για να δώσει την μπάλα. Ο Κέβιν Πάντερ πήρε τις δύο κρίσιμες επιθέσεις, έδωσε τέσσερις πόντους και έριξε τους τίτλους τέλους.

MVP… ο Κέβιν Πάντερ έστω κι αν δεν είχε συνέπεια στο παιχνίδι του. Στο τέλος, η δική του φωνή ήταν εκκωφαντική.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Νίμπο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιακουμπάιτις έκανε πολύ καλό παιχνίδι και θα μπορούσε να είχε νταμπλ-νταμπλ αν αξιοποιούσαν τις πάσες του.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Ουάσινγκτον και ο Μπόσαμ για την Μπάγερν η οποία είδε έναν από τους κορυφαίους της (Ομπστ) να γίνεται μοιραίος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… η Μπαρτσελόνα είχε περισσότερα λάθη σε σχέση με ασίστ (15-17) αλλά και 70% στα σουτ εντός παιδιάς.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-41, 61-64, 84-88