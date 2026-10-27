Παναθηναϊκός - Αρμάνι: Ο Ναν κάρφωσε και ξεσήκωσε το T-Center!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center για το πρώτο παιχνίδι αυτής της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague στο πλαίσιο της 8ης «στροφής» της διοργάνωσης.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, ενώ προσέφερε σημαντικές λύσεις τόσο σε σκοράρισμα όσο και σε δημιουργία, ωστόσο όταν στο 14ο λεπτό του αγώνα ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε ανοιχτό διάδρομο και κάρφωσε εντυπωσιακά ξεσήκωσε ολόκληρο το γήπεδο.
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.@nunnbetter_ 🔥👀 https://t.co/DSEhW8otSG— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 27, 2026
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