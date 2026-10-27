Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μείνει εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπεσίκτας (28/10, 19:30, Live στο Gazzetta) λόγω ενόχλησης στο δεύτερο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπεσίκτας (28/10, 19:30, Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μείνει εκτός αποστολής, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεύτερο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στην Κωνσταντινούπολη δεν θα ταξιδέψουν επίσης οι τραυματίες Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξει να πετύχει την έκτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από την ήττα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στη SUNEL Arena.

Η αποστολή των Πειραιωτών απαρτίζεται από τους ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτα, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδη, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ και Τζόουνς.