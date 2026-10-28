Οι δηλώσεις των Προέδρων του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου στην κάμερα της EuroLeague, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Κόμο.

Οι μέτοχοι της EuroLeague συναντήθηκαν στο Κόμο στις 6 Οκτωβρίου και ενημερώθηκαν για τη μετατροπή σε franchises, αποθεώθηκαν από τον CEO, Τσους Μπουένο, για την πρόοδό τους, ωστόσο δεν πάρθηκε απόφαση για τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν στην επέκταση από τους 20 στους 24 συλλόγους την επόμενη περίοδο.

Οι Πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, σε δηλώσεις τους εστίασαν στην ενότητα που πρέπει να υπάρχει και τόνισαν πως η εν λόγω συνάντηση είναι στιγμή - ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

«Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνουμε μαζί, να αποφασίζουμε μαζί για το κοινό καλό. Όλοι οι ιδιοκτήτες αγαπάμε το μπάσκετ, επενδύουμε χρόνο από τη ζωή μας σε αυτό και πολλά λεφτά σε αυτό το σπορ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Όλοι οι ιδιοκτήτες. Νομίζω ότι το να βρισκόμαστε στο Κόμο είναι μια ιστορική στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένα ορόσημο για το μέλλον της EuroLeague και νομίζω ότι αν μείνουμε μαζί ο ουρανός είναι το όριό μας».