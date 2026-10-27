Αρμάνι Μιλάνο: Εκτός ο Πίτερς κόντρα στον Παναθηναϊκό
Τεράστια απώλεια για την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία δεν θα έχει ετοιμοπόλεμο τον Άλεκ Πίτερς στο αποψινό ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό (27/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στο «T-Center», καθώς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από διάταση στο γόνατο.
Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, που έχει εκκινήσει τη σεζόν στη EuroLeague μόλις με μια νίκη σε επτά αγωνιστικές και βρίσκεται στα... τάρταρα του βαθμολογικού πίνακα, δεν θα έχει στις τάξεις της και τον πιο ικανό της σουτέρ σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους Πράσινους.
Όπως δημοσίευσε ο ιταλικό σύλλογος σε επίσημη ανάρτησή του στο X, ο 31χρονος φόργουορντ ταλαιπωρείται από διάταση στο γόνατο και είναι απίθανο να αγωνιστεί. Ο Ποέτα «πονοκεφαλιάζει» και για τον Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος είναι αμφίβολος και δεν αγωνίστηκε ούτε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στο ντέρμπι της Lega A, το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε.
🇮🇹A causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro, Alec Peters non sarà disponibile stasera contro il Panathinaikos 🇬🇧Due a left knee contusion, Alec Peters wont' be available tonight vs Panathinaikos #ForzaOlimpia— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 27, 2026
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