Η Αρμάνι Μιλάνο θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Άλεκ Πίτερς στην αποψινή αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «T-Center» (27/10, 21:15, Live στο Gazzetta).

Τεράστια απώλεια για την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία δεν θα έχει ετοιμοπόλεμο τον Άλεκ Πίτερς στο αποψινό ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό (27/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στο «T-Center», καθώς ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από διάταση στο γόνατο.

Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, που έχει εκκινήσει τη σεζόν στη EuroLeague μόλις με μια νίκη σε επτά αγωνιστικές και βρίσκεται στα... τάρταρα του βαθμολογικού πίνακα, δεν θα έχει στις τάξεις της και τον πιο ικανό της σουτέρ σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους Πράσινους.

Όπως δημοσίευσε ο ιταλικό σύλλογος σε επίσημη ανάρτησή του στο X, ο 31χρονος φόργουορντ ταλαιπωρείται από διάταση στο γόνατο και είναι απίθανο να αγωνιστεί. Ο Ποέτα «πονοκεφαλιάζει» και για τον Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος είναι αμφίβολος και δεν αγωνίστηκε ούτε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, στο ντέρμπι της Lega A, το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε.