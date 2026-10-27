Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι (DCT Abu Dhabi) και η Euroleague Basketball ανακοίνωσαν ότι το Final Four της EuroLeague, που παρουσιάζεται από την Experience Abu Dhabi, θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ το 2027 και το 2029.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι (DCT Abu Dhabi) και η Euroleague Basketball ανακοίνωσαν ότι το Final Four της EuroLeague, που παρουσιάζεται από την Experience Abu Dhabi, θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ το 2027 και το 2029.

Μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο του Άμπου Ντάμπι ως διοργανωτή του τουρνουά τον Μάιο του 2025, το Final Four της EuroLeague του 2027, που παρουσιάζεται από την Experience Abu Dhabi, θα επιστρέψει στο Etihad Arena στις 28 και 30 Μαΐου, συγκεντρώνοντας για άλλη μια φορά τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση του Άμπου Ντάμπι σε αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιας κλάσης που προσελκύουν παγκόσμιο κοινό, ενισχύουν την οικονομία των επισκεπτών και ενισχύουν τη θέση του εμιράτου ως κορυφαίου προορισμού για το διεθνές μπάσκετ.

Την Παρασκευή 28 Μαΐου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της σεζόν θα αναμετρηθούν στους ημιτελικούς, με τις νικήτριες να προκρίνονται στον τελικό. Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Μαΐου με τον τελικό της adidas NextGen EuroLeague, όπου θα αναδειχθούν τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και στη συνέχεια τον τελικό της EuroLeague για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν.

Ο Εξοχότατος Σαλέχ Μοχάμεντ Αλ Γκεζιρί, Γενικός Διευθυντής Τουρισμού στο DCT Abu Dhabi, δήλωσε: «Η επιστροφή του Final Four το 2027 και το 2029 αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας του Άμπου Ντάμπι με την Euroleague Basketball και το αυξανόμενο κύρος του εμιράτου ως έδρας για το μπάσκετ στην περιοχή. Η αξία των εκδηλώσεων αυτής της κλίμακας εκτείνεται πολύ πέρα ​​από το γήπεδο: προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εμπνέουν μια νέα γενιά παικτών και οπαδών σε όλες τις κοινότητές μας. Αυτός ο διαρκής αντίκτυπος, στην οικονομία μας και στους ανθρώπους μας, είναι που δίνει σε στιγμές σαν κι αυτές την πραγματική τους σημασία».

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Πρόεδρος της Euroleague Basketball, δήλωσε: «Είναι τεράστια χαρά μου να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επιστρέψει στο Άμπου Ντάμπι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Άμπου Ντάμπι για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη του. Μαζί, καταφέραμε να διοργανώσουμε ένα από τα καλύτερα Final Four στην 26χρονη ιστορία μας, αποδεικνύοντας την τεράστια παγκόσμια απήχηση της εμπειρίας της EuroLeague. Αυτό το νέο ορόσημο καταδεικνύει την κοινή μας δέσμευση στην ανάπτυξη του μπάσκετ και στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους οπαδούς μας».

Ο Τσους Μπουένο, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, δήλωσε: «Η ανανέωση της δέσμευσής μας με το Άμπου Ντάμπι για τις εκδόσεις Final Four του 2027 και του 2029 αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη διεθνή στρατηγική ανάπτυξής μας. Το μοντέλο μας που συνδυάζει τις παραδοσιακές αγορές μπάσκετ της Ευρώπης με παγκόσμιες πόλεις που προσφέρουν εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, ισχυρή τουριστική ελκυστικότητα και παθιασμένες αθλητικές κοινότητες συνεχίζει να αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο. Το Άμπου Ντάμπι έχει γίνει βασικός εταίρος σε αυτό το όραμα και μαζί θα συνεχίσουμε να φέρνουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων στο ευρύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό».