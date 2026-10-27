Η νέα ώρα διεξαγωγής στο Άρης - Παναθηναϊκός (01/11) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Αλεξάνδρειο» (01/11, Live στο Gazzetta) στο σημαντικότερο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της GBL. Το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 17:15, όμως για τηλεοπτικούς λόγους, ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από από τον ΣΚΑΪ και τον ΣΠΟΡ FM TV.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα επιδιώξει να πάρει την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα, ενώ το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στοχεύει στο απόλυτο, αφού έχει ρεκόρ 4-0 στο φετινό πρωτάθλημα.