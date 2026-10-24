Παρτίζαν: Τέλος ο Τζαμπάρι Πάρκερ
Το κεφάλαιο του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτίζαν έκλεισε οριστικά, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους κοινή συναινέσει.
Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν εδώ και αρκετό διάστημα από τον Ζοάν Πενιαρόγια. Την περασμένη σεζόν, ο Πάρκερ αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπανταλόνα, χωρίς να καταφέρει να πείσει τον ισπανικό σύλλογο να προχωρήσει στην απόκτησή του.
Η ανακοίνωση
«Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν αποτελεί πλέον παίκτη της Παρτίζαν! Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπανταλόνα, ο Πάρκερ επέστρεψε στο Βελιγράδι, ωστόσο δεν εντάχθηκε στην ομάδα των «ασπρόμαυρων».
Σήμερα, ο παίκτης και ο σύλλογος βρήκαν τη λύση και κατέληξαν, με αμοιβαία ικανοποίηση, σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.
Η Παρτίζαν εύχεται στον Τζαμπάρι Πάρκερ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026
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