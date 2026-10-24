Η Παρτίζαν και ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους καθώς αποφάσισαν την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας τους.

Το κεφάλαιο του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτίζαν έκλεισε οριστικά, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους κοινή συναινέσει.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν εδώ και αρκετό διάστημα από τον Ζοάν Πενιαρόγια. Την περασμένη σεζόν, ο Πάρκερ αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπανταλόνα, χωρίς να καταφέρει να πείσει τον ισπανικό σύλλογο να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Η ανακοίνωση

«Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν αποτελεί πλέον παίκτη της Παρτίζαν! Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπανταλόνα, ο Πάρκερ επέστρεψε στο Βελιγράδι, ωστόσο δεν εντάχθηκε στην ομάδα των «ασπρόμαυρων».

Σήμερα, ο παίκτης και ο σύλλογος βρήκαν τη λύση και κατέληξαν, με αμοιβαία ικανοποίηση, σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.

Η Παρτίζαν εύχεται στον Τζαμπάρι Πάρκερ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».