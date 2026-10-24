Η Παρτίζαν δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε της Σουμπότιτσα εκτός έδρας με 80-82 για το 4/4 και τη διατήρηση του αήττητου στην Αδριατική Λίγκα.

Καλύτερο ντεμπούτο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Αντόνιο Ριβς ο οποίος στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της Παρτίζαν έμελλε να σημειώσει και το... νικητήριο σουτ στην «Hala Sportova Dudova šuma» για την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 80-82.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε τζαμπ σουτ στα 22'΄' πριν από το τέλος και διατήρησε για την Παρτίζαν το αήττητο στην Aba Liga με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Συνολικά είχε 11 πόντους και ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν σε αυτό το παιχνίδι, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ένας άλλος... πρώην NBAer, ο Ίθαν Τόμπσον ο οποίος είχε 23 πόντους με 4/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. «Διψήφιος» για την Παρτίζαν ήταν επίσης ο Κεβάριους Χέιζ με 11 πόντους.

Παρτίζαν (Πενιαρόγια): Άλμαν 9, Βιλντόζα 3 (1), Τόμπσον 23 (4), Νάκιτς 2, Τανάσκοβιτς 8, Στίβενς 6, Ριβς 11, Χέιζ 11, Λάκιτς, Παγιόλα 3 (1), Λοβέρν6, Σι.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 39-45, 65-57, 80-82.