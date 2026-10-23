Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Στη SUNEL Arena Ρέτσος και Σάλιακας
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Παναγιώτης Ρέτσος και Μανώλης Σάλιακας βρίσκονται στη Sunel Arena, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
Στη SUNEL Arena για το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος και Μανώλης Σάλιακας.
Οι δύο ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» επέλεξαν να βρεθούν στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, προκειμένου να υποστηρίξουν από κοντά την προσπάθεια του μπασκετικού τμήματος του Ολυμπιακού.
I @olympiacosfc duo Panagiotis Retsos and Manolis Saliakas in the house to support the basketball team tonight! #EveryGameMatters https://t.co/bdXu5NqKkm— EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2026
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