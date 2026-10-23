Euroleague: Το ιατρικό δελτίο της Παρασκευής
Η 7η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή και το ματς που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Ολυμπιακός-Φενέρ. Η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Βιλερμπάν και η Παρί τη Βαλένθια.
Οι ομάδες έχουν ορισμένες απουσίες για τα ματς, ενώ κάποιο παίκτες είναι αμφίβολοι. Το Gazzetta παρουσιάζει το ιατρικό δελτίο της ημέρας στη Euroleague
Το ιατρικό δελτίο
20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν
Εκτός ο Γουίλιαμς-Γκος, αμφίβολος ο Τουμπέλις. Off ο Ντοσού Γιοβό για τους Γάλλους.
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρ
Όλοι μέσα για τη Φενέρ. Χωρίς Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Πλώτα, αμφίβολος ο Μοντέρο.
21:45 Παρί - Βαλένθια
Αμφίβολοι οι Ιφί και Νιλικίνα στην Παρί, όλοι διαθέσιμοι στη Βαλένθια
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