Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Παρασκευή στη Euroleague.

Η 7η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή και το ματς που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Ολυμπιακός-Φενέρ. Η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Βιλερμπάν και η Παρί τη Βαλένθια.

Οι ομάδες έχουν ορισμένες απουσίες για τα ματς, ενώ κάποιο παίκτες είναι αμφίβολοι. Το Gazzetta παρουσιάζει το ιατρικό δελτίο της ημέρας στη Euroleague

Το ιατρικό δελτίο

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν

Εκτός ο Γουίλιαμς-Γκος, αμφίβολος ο Τουμπέλις. Off ο Ντοσού Γιοβό για τους Γάλλους.

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρ

Όλοι μέσα για τη Φενέρ. Χωρίς Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Πλώτα, αμφίβολος ο Μοντέρο.

21:45 Παρί - Βαλένθια

Αμφίβολοι οι Ιφί και Νιλικίνα στην Παρί, όλοι διαθέσιμοι στη Βαλένθια