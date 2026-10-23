Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με τη βοήθεια του Hudl Instat το προφίλ του Τζον Κόντσαρ (30 χρονών, 1.96 μέτρα), που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Η αμυντική του δραστηριότητα, το ριμπάουντ, η κίνηση χωρίς την μπάλα και το ερωτηματικό του περιφερειακού σουτ.

Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε την περιφέρειά του με τον Τζον Κόντσαρ (30 χρονών, 1.96 μέτρα), έναν παίκτη που έχει στο βιογραφικό του επτά σεζόν στο NBA.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε τη σεζόν 2025/26 στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Γιούτα Τζαζ, έχοντας συνολικά 4,4 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,5 κλέψιμο μέσο όρο σε 19,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Το Gazzetta αναλύει με τη βοήθεια του Hudl Instat το προφίλ του νέου παίκτη των Πειραιωτών.

Η κίνηση χωρίς την μπάλα, η δημιουργία και το σουτ

Ο Κόντσαρ είναι ένας περιφερειακός που λειτουργεί περισσότερο ως συνδετικός κρίκος στην επίθεση, ένας παίκτης δηλαδή που αποκαλείται “Glue Guy”. Είναι ένας παίκτης με πολύ υψηλό μπασκετικό I.Q. Δεν χρειάζεται πολλές κατοχές για να είναι χρήσιμος, κινείται καλά μακριά από την μπάλα, έχει την ικανότητα να κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα, να παίρνει σωστές αποφάσεις και να εκμεταλλεύεται τους χώρους που δημιουργούνται από την κίνηση των συμπαικτών του, είναι καλός στο ανοιχτό γήπεδο.

Εδώ πάντως είναι που χρειάζεται μία (πρώτη) παρένθεση (θα ακολουθήσει και δεύτερη): Όταν ο Κόντσαρ αγωνιζόταν στο Κολέγιο του Περντιού Φορτ Γουέιν (από το 2015 έως το 2019) ήταν point forward. Ένας γκαρντ/φόργουορντ δηλαδή που ήταν δημιουργός σε κατάσταση Pick and Roll και όριζε καταστάσεις. Στο NBA υποχρεώθηκε να προσαρμοστεί για να βρει ρόλο, αφού υστερούσε αθλητικά.

Αυτό όμως εξηγεί γιατί είναι τόσο καλός πασέρ και ξέρει πώς να κινείται, γεμίζοντας την στατιστική του, έχοντας παράλληλα σπουδαία αναλογία ασίστ-λαθών (σχεδόν 3 ασίστ ανά λαθη). Παράλληλα, όμως, αυτό μπορεί να τον κάνει ακόμα καλύτερο fit στον Ολυμπιακό, αφού θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει για τον εαυτό του ή τους συμπαίκτες του σε καταστάσεις handoff (πάσα χέρι με χέρι), όπου θα πάρει γρήγορη απόφαση.

Η δεύτερη παρένθεση στο παιχνίδι του Κόντσαρ αφορά το σουτ του, το οποίο είναι και το ερωτηματικό. Ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης με ποσοστό καριέρας 34.9% στα τρίποντα στο NBA (σε 1.8 προσπάθειες ανά αγώνα), κάτι που δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Σύμφωνα με το Hudl Instat είχε 32.5% στα τρίποντα σε κατάσταση Catch and Shoot, κάτι που δείχνει ότι είναι σουτέρ ημέρας. Στο Κολέγιο (2015-2019), ωστόσο, σούταρε με 41.6% με 3.5 προσπάθειες ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 42.5% σε κατάσταση Catch and Shoot. Γενικά, μέχρι και την σεζόν 2022/23 θεωρείτο καλός σουτέρ - κάτι που οφειλόταν και στην δημιουργία του Τζα Μοράντ, που του έδινε ελεύθερα σουτ. Τα ποσοστά του έπεσαν όμως πολύ την τελευταία τριετία, κάτι που αποτέλεσε και τον βασικό λόγο που αποχώρησε από το ΝΒΑ.

Όλα αυτά, κάνουν σαφές ένα πράγμα: Σε έναν Ολυμπιακό, που βασίζεται στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, στην διαρκή κίνηση και στις γρήγορες αποφάσεις, ο Κόντσαρ μοιάζει - στα χαρτιά - να ταιριάζει απόλυτα. Είναι ένας παίκτης ομάδας, που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο σε καλό επίπεδο και ξέρει τα βασικά.

Ένας αμυντικός που μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς

Ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Κόντσαρ είναι πως πρόκειται για two-way παίκτη. Είναι δηλαδή παίκτης που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Αμερικανός περιφερειακός διαθέτει καλή αντίληψη του παιχνιδιού, διαβάζει καταστάσεις, είναι εξαιρετικός στην ομαδική αμυντική λειτουργία και τις αμυντικές περιστροφές, με αυτά να οφείλονται και στην παρουσία του στους Γκρίζλις όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Κόντσαρ δεν θεωρείται αμυντικός εξολοθρευτής. Είναι όμως ένας θετικός αμυντικός, που μπορεί - υπό προϋποθέσεις - να μαρκάρει από πόιντ γκαρντ μέχρι πάουερ φόργουορντ. Ξέρει πού να σταθεί και να διαταράξει την επιθετική λειτουργία του αντιπάλου, να αλλοιώσει πάσες, να οδηγήσει σε λάθη.

Παράλληλα, ο άλλοτε NBAερ ξέρει να βάζει το κορμί του στην άμυνα και είναι ένας σπουδαίος ριμπάουντερ. Δεν διαθέτει το μέγεθος να μαρκάρει δυναμικούς φόργουορντ ή τα πλάγια βήματα να μαρκάρει εκρηκτικούς περιφερειακούς. Είναι όμως συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα, δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο.

Ένας χρήσιμος ρολίστας

Ο Κόντσαρ δεν είναι ένας παίκτης που θα αλλάξει την επιθετική λειτουργία και το ύφος του Ολυμπιακού μέσα την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Ούτε θεωρείται ελίτ αμυντικός. Είναι, όμως, ένας παίκτης που - στην θεωρία - μπορεί να ταιριάξει απόλυτα στην φιλοσοφία των Πειραιωτών χάρη στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του.

Ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει στην ροή της επίθεσης παίρνοντας γρήγορες αποφάσεις, να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να πασάρει στον σωστό χρόνο, να γεμίσει την στατιστική του, να παίξει άμυνα, να πάρει ριμπάουντ. Μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα από τον Φουρνιέ, τον Γουόρντ και τον Παπανικολάου που αγωνίζονται στην θέση του σμολ φόργουορντ και να ταιριάξει στο υπόλοιπο ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι ένας χρήσιμος ρολίστας.

Υπάρχει ένα υποτιμημένο κομμάτι στην πορεία του Κόντσαρ: Τα επτά χρόνια που αγωνίστηκε στο NBA, όταν βρισκόταν στο παρκέ, συνέβαιναν καλά πράγματα για την ομάδα του. Η προσέγγισή του για το παιχνίδι, το I.Q του και ο δυναμισμός του έπαιζαν ρόλο σε αυτό. Και ο Ολυμπιακός θέλει αυτό ακριβώς από αυτόν: Να μπαίνει στο παρκέ και να συμβαίνουν καλά πράγματα για την ομάδα, με τον Κόντσαρ να παίξει τον ρόλο το “Glue Guy”. Να έχει δηλαδή τον ρόλο που είχε σε όλη την καριέρα του στο NBA.