Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (23/10) εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague.

Η ώρα για το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στη φετινή Euroleague έφτασε, καθώς απόψε (23/10, Live στο Gazzetta) οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν στη Sunel Arena τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ψάξει την έκτη του του νίκη στον θεσμό, απέναντι σε εκείνο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που ίδιο ρεκόρ (5-1) με τους Ερυθρόλευκους.

Για τους Πειραιώτες θα απουσιάσουν οι Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκος Πλώτας, με τον Γιάν Μοντέρο να είναι αμφίβολος, ενώ από την τουρκική ομάδα αμφίβολοι είναι οι Κρις Σίλβα, Ονούραλπ Μπιτίμ και Μελίχ Μαχμούτογλου.

Το παιχνίδι θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.